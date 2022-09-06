الإطاحة بـ7 متهمين في ميسان.. هذا ما ضُبط بحوزتهم

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز ، أن "مفارزنا تمكنت من إلقاء القبض على 7 متهمين وضبط بحوزتهم 73 حبة مخدرة من المؤثرات العقلية وغرام من مادة الكريستال وأدوات تعاط مختلفة الأنواع وبندقية كلاشنكوف ومسدس ناري عدد 2 وآلة جارحة كبيرة الحجم".وأضافت: "تم إحالتهم على القضاء وفق أحكام المادة القانونية 28 مخدرات لينالوا جزاءهم العادل".