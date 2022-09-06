كشفتها كاميرات المراقبة.. الإطاحة بعصابة نفذت جريمة "قتل عمد" في بغداد

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة من اللواء الثالث الفرقة الأولى شرطة اتحادية، تمكنت من القبض على عصابة نفذت جريمة "قتل عمد" مكونة من متهمين اثنين، بعد ورود معلومات تفيد بحدوث جريمة قتل".وأشارت الخلية إلى انه "وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مشترك والتوجه الى مكان الحادثة وبعد التحقيق الاولي وتدقيق المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة تم التعرف عليهما ومن ثم استدراجهما وإلقاء القبض عليهما في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد".