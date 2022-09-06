مجلس الوزراء يتخذ قراراً يخص ضحايا ومصابي أحداث الخضراء الأخيرة - عاجل

المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم: الكاظمي شدد على أن تعمل الحكومة دون انفعالات إزاء الأحداث الأخيرة

ناظم: مجلس الوزراء قرر عد كل من توفي في الأحداث الأخيرة شهيداً

ناظم: مجلس الوزراء قرر شمول جرحى الأحداث الأخيرة بقانون تعويض المتضررين

يتبع..