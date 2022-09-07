العثور على جسم "غريب" من مخلفات داعش في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "اثناء واجب القوات الامنية للبحث والتفتيش في الدور المتروكة والمهجورة في منطقة شاخة ٦ ببغداد، تم العثور على جسم غريب من مخلفات عصابات داعش الإرهابي".وأضاف، أن "المنزل عائد الى أحد العناصر الإرهابية والذي تم تفجيره سابقاً عام ٢٠١٨".واشار المصدر الى أن "وبعد حضور مفرزة المعالجة تم العثور على قنبرة هاون ١٢٠ تالفة تحت الأنقاض".