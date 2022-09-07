الإطاحة بثلاثة تجار مخدرات في بغداد - عاجل

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الأربعاء، الإطاحة بثلاثة تجار مخدرات في العاصمة بغداد.

وذكر إعلام الجهاز في بيان مقتضب ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزه تمكنت من القاء القبض على ثلاثة تجار مخدرات بعد قيامهم ببيع (46) كغم من مادتي الحشيشة والكريستال في العاصمة بغداد".