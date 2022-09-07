بعملية نوعية.. القبض على عدد من تجار المخدرات في بغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعملية نوعية أمنية ومن خلال الحصول على معلومات استخبارية، تمكنت مفارز المديرية من القاء القبض على (8) متهمين في بغداد، وضبطت بحوزتهم (155) حبة مخدرة من المؤثرات العقلية، ومادة الكريستال المخدرة".وأضافت انه "تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المادتين القانونيتين 28 و 32 مخدرات، لينالوا جزاءهم العادل".