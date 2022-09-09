تعليق على فيسبوك يتسبب بمشاجرة شمالي بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "ما حصل هو مشاجرة بين شيخ جامع وابناء عمومته تطورت الى الضرب بالايادي"، مبيناً أنه "لا يوجد اي اطلاق نار وسبب المشاجرة هي تعليق على موقع الفيسبوك".وأشار إلى أن المشاجرة لم تسفر عن إصابات.