ضبط 120 قذيفة تعود لداعش في الأنبار

وقال الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قوة مشتركة من مقر اللواء 54 تمثل المقر المسيطر الاول والمقر المسيطر الثالث واستخبارات اللواء وفوج العامرية السابع واستخبارات الفوج شرعت على اثر معلومات استخباراتية بتفتيش منطقة الحرجية في الانبار".وأشارت إلى "العثور على 120 قذيفة تعود لعناصر داعش الارهابي تم إرسالها لمفارز المتفجرات لتفجيرها في مكان آمن".