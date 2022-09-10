وذكرت الشرطة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بمتابعة شخصية من قبل قائد شرطة محافظة الديوانية والمنشآت عبطان الشبلي، وحال ورود معلومات تؤكد على تعرض عدد من زوار أربعينية الإمام الحسين عليه السلام القادمين من المحافظات الجنوبية الأخرى إلى تعرضهم الى سرقة الهواتف الشخصية الخاصة بهم ( موبايل ) وجه تشكيلات الشرطة بضرورة بذل أقصى الجهود ومتابعة الموضوع".وأضافت، أن "قوة من مركز شرطة السدير تمكنت من القاء القبض على أحد الأشخاص من سكنة محافظة البصرة على طريق الحمزة _ السدير وبحوزته أعداد كبيرة من أجهزة الموبايل تم سرقتها من الزائرين أثناء نومهم في الحسينيات".واشار البيان الى أنه " تم تسليم عدد منها الى اصحابها الشرعيين"، داعيا الزائرين الذين تعرضوا إلى السرقة بـ"التوجه إلى مركز شرطة الحمزة الشرقي للتعرف على الأجهزة الخاصة بهم وتسجيل دعاوى قضائية".