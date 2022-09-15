العراق يوجه نداءً إنسانياً بشأن ضحايا حرب الخليج

ودعت وزارة الدفاع في بيان ورد لـ السومرية نيوز، "ممن تتوفر لديهم معلومات عن مواقع دفن مُفترضة لمفقودين عراقيين وكويتيين داخل الأراضي العراقية أو الكويتية، جرّاء حرب الخليج الثانية لعام ١٩٩١، وكذلك الممتلكات الكويتية المتمثلة بالمحفوظات الأرشيف الأميري الكويتي، للإدلاء بها من خلال التواصل مع السفارات والقنصليات العراقية في الخارج".وأضافت، "كما يمكن الإدلاء بالمعلومات من خلال الاتصال على رقم الخط الساخن والبريد الإلكتروني لمديرية حقوق الإنسان في وزارة الدفاع، إضافة الى رقم وزارة الخارجية ورقم هاتف بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بغداد وأرقام هواتف السفارة الكويتية في بغداد والقنصلية الكويتية في محافظتي البصرة وأربيل".