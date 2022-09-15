السومرية تكشف تفاصيل خطة الزيارة الأربعينة وأبرز القطوعات في كربلاء

وقال المحمداوي في حديث لـ السومرية، إن "زيارة الاربعين الان في ذروتها لاسيما اننا في 18 من شهر صفر"، مبينا ان "الحشود المليونية بدأت تصل الى مركز محافظة كربلاء المقدسة لاداء الزيارة من المحافظات المجاورة كالنجف وبابل ومناطق اللطيفية في جهة بغداد، بالاضافة الى وجود اعداد كبيرة من المحور الشمالي والشرقي".وأضاف، أن "هذه الزيارة شهدت اعداداً كبيرة غير مسبوقة"، مشيرا الى أن "الخطة الامنية تميزت بانسابية عالية من قيادة كربلاء والشرطة الداخلية وقيادات الحشد الشعبي، بالاضافة الى جهود الدوائر الخدمية الاخرى، والتعاون الكبير جداَ من الزوار وهيئة المواكب، والاسناد المقدم من العتبات المقدسة".وبين معاون رئيس اركان الجيش ان "اليومين المقبلين مهمان للغاية، ونعتبرهما حصاداً لكل الجهود المبذولة"، مؤكدا "وصول قطعات باعداد هائلة وغير مسبوقة من وزارتي الداخلية والدفاع".وتابع المحمداوي: "تم فتح مقرات سيطرات عليا في بابل برئاسة قائد التدخل السريع وفي النجف بقيادة قائد الشرطة الاتحادية، بالاضافة الى مقر مسيطر اخر في منطقة الحامية من جهة شمال كربلاء برئاسة قائد االفرقة التاسعة"، مطالبا القطاعات الامنية والخدمية بـ"الاستمرار بتقديم الجهود لتامين الزيارة وايصالها الى بر الامان واعادة الزوار الى بلدانهم ومحافظاتهم".واتم قائلاً: "ما يميز هذه الزيارة بانه لا يوجد اي قطع ماعدا بعض الشوارع في مركز المدينة التي قطعت نتيجة امتلائها بالحشود المليونية".