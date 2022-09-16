بعد مطاردته.. القبض على مطلوب بقضايا النصب والاحتيال في بغداد

وقالت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز فوج طوارئ بغداد العاشر طاردت عجلة يقودها متهم حاول الهروب من دورية نجدة وسط العاصمة واصطدم بعجلات متوقفة على جانب الطريق تعود لمواطنين ، حيث تم غلق مداخل ومخارج المنطقة فورا والقبض عليه وتبين انه مطلوب وفق قضايا تتعلق بالتزوير و النصب والاحتيال".واضافت انه "تم ضبط بحوزته اختام وعقود تزوير وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه واصطحابه مع العجلة الى مركز الشرطة وفق القانون".