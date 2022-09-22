القبض على ضابط "مزيف" يوهم المواطنين بالتعيين في بغداد

السومرية نيوز – أمن



أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بالقبض على منتحل صفة ضابط يوهم الناس بالتعيين في بغداد.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، أن "القوات الأمنية تمكنت من القبض على متهم لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بأخذ مبالغ مالية منهم مقابل التعيين".



وأضاف، أن "المتهم ينتحل صفة ضابط برتبة مقدم وتم القبض عليه ضمن منطقة المنصور في العاصمة بغداد".