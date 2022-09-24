إصابة جنديين اثنين أثر تعرض إرهابي في الطارمية

السومرية نيوز ـ محليات



أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بإصابة جنديين اثنين أثر تعرض إرهابي في منطقة الطارمية شمالي بغداد.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "جنديين من عناصر الجيش العراقي تعرضوا للاصابة خلال صد تعرض لعناصر داعش الارهابي في منطقة الطارمية شمالي العاصمة بغداد".



وتتعرض القطعات الامنية في منطقة الطارمية شمالي بغداد، الى اعتداءات ارهابية متكررة، من قبل عناصر داعش الارهابي، مستغلة المناطق الزراعية الكبيرة الشاسعة.