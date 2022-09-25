القبض على عسكري "مزيف" يوهم المواطنين بالتعيين في صلاح الدين

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات دقيقة لجهاز الأمن الوطني في طوز خورماتو وبمشاركة استخبارات عمليات طوز خورماتو تم إلقاء القبض على متهم ينتحل صفة ضابط ويقوم بأخذ الاموال من المواطنين بحجة تعيينهم في المؤسسات الأمنية في القضاء".وأضافت: "المنتحل تم تسليمه اصولياً لجهة الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".