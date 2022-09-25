الداخلية والمشتركة تعلنان نجاح الخطة الأمنية الخاصة بوفاة الرسول

وقال وزير الداخلية عثمان الغانمي لـ السومرية، إن "الخطة الامنية الخاصة بذكرى وفاة الرسول الاعظم محمد صلى الله عليه واله وسلم تكللت بالنجاح دون أي خروق أمنية".من جانبه، أكد نائب قائد العمليات المشتركة عبد الأمير الشمري، أن الخطة نجحت بعد تعاون جميع القوات الأمنية على توفير بيئة آمنة للزوار".وقال الشمري لـ السومرية، ان "القوات الأمنية وفرت الامن للزوار"، مبينا ان "الجهد الاستخباراتي كان ممتازا، ولا يوجد اي خرق أمنى".