شمول فرقة جديدة من الشرطة الاتحادية بنظام البديل

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن " وزير الداخلية عثمان الغانمي أمر بشمول الفرقة الرابعة من الشرطة الاتحادية وتشكيلاتها بنظام اجازات البديل".وأضافت، ان "النظام البديل سيطبق اعتبارا من ٢٣ أيلول الجاري".