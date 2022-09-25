استهداف وكر لداعش بداخله إرهابيين اثنين في بحيرة حمرين

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الاستمرار في تنفيذ الخطط الهادفة من قبل القطعات الامنية في مختلف قواطع المسؤولية، أصبح أثره واضح، حيث واصلت مديرية إلاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، رصدها لتحركات عناصر عصابات داعش الإرهابية، اذ تمكنت من رصد عنصرين من داعش داخل وكر قرب بحيرة حمرين في منطقة نارين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى".وتابع البيان، |تم تزويد طائرات القوة الجوية العراقية البطلة بهذه المعلومات، التي بدورها نفذت ضربتين جويتين بواسطة طائرات F_16 على هذا الوكر وبداخله هذه العناصر الإرهابية".