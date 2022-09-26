الكشف عن طبيعة الانفجار في الموصل - عاجل

كشف مصدر أمني، اليوم الاثنين، طبيعة الانفجار الذي سمع دويه في مدينة الموصل بمحافظة نينوى.





وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "التفجير الذي سمع في مدينة الموصل ضمن قاطع اللواء الثالث، هو تفجير مسيطر عليه وناجم عن مخلفات حربية".



وأضاف، أن "المخلفات عبارة عن ١٠٠ جلكان و١١٠ مقذوف نمساوي، حيث جرى تفجيرهما تحت السيطرة في منطقة تل يابس بالموصل".