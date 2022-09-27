وزيرا الداخلية والدفاع وقيادات أمنية رفيعة يهنئون السومرية بالذكرى الـ 18 لتأسيسها

السومرية نيوز – بغداد



قدم وزيرا الداخلية والدفاع وقيادات أمنية رفيعة، اليوم الثلاثاء، التهاني الى قناة السومرية بمناسبة مرور الذكرى الثامنة عشر لتأسيسها.





إلى ذلك، قدم كل من "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري، ورئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن، والناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول، التهاني والتبريكات لقناة السومرية بذات المناسبة، متمنين لها المزيد من النجاحات". وفي برقية تهنئة وردت لقناة السومرية، فقد "تقدم كل من وزير الداخلية عثمان الغانمي، ووزير الدفاع جمعة عناد سعدون بالتهنئة لقناة السومرية بالذكرى الثامنة عشر لتأسيسها، متمنين لها المزيد من العطاء والنجاح".إلى ذلك، قدم كل من "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري، ورئيس خلية الإعلام الأمني اللواء سعد معن، والناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول، التهاني والتبريكات لقناة السومرية بذات المناسبة، متمنين لها المزيد من النجاحات".

فيما، هنأ وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق أول أحمد أبو رغيف، كادر قناة السومرية بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لتأسيسها.



وقدم العديد من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة، التهاني لمؤسسة السومرية بمناسبة الذكرى الـ18 لتأسيسها.

وتحتفي السومرية اليوم، بالذكرى الثامنة عشر لتأسيسها، بعد ان رسخت جذورها في الإعلام منذ عام 2004 وبثت ولا زالت تبث العديد من البرامج الاجتماعية والخدمية والسياسية.



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