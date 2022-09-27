الإطاحة بسارق دراجات نارية بحوزته مواد تعاطي المخدرات في النجف

وقال اعلام مديرية شرطة محافظة النجف الاشرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات عن وجود سرقات دراجات نارية ضمن قاطع مسؤولية مكتب مكافحة اجرام المهدي على الفور تم تشكيل فريق عمل برئاسة مدير المكتب وثله من ضباط ومنتسبي وبعد جمع المعلومات والتحري تم التعرف على السارق بعد نصب كمين محكم والقاء القبض عليه وضبط بحوزته امبولات تعاطي مادة الكريستال وثلاث دراجات نارية مسروقة ".وأضاف: "بعد التحقيق معه اعترف بعدة سرقات حيث تم تدوين اقواله واحالته للقضاء لينال جزاءه العادل".