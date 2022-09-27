قائد عمليات كربلاء يهنئ مؤسسة السومرية

وقال الهاشمي في بيان، "بمناسبة الذكرى 18 لتأسيس قناتكم الموقرة نتمنى لكم النجاح والموفقية، سائلين الله أن يحفظكم من كل شر ويبقيكم ذخراً للعراق العظيم وشعبه الصابر".وأضاف "آملين منكم بذل المزيد لما فيه خدمة للعراق وشعبه".