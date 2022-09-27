مركزية تشرين ترد على "تحصين" الخضراء قبل تظاهرتها

وقال عضو اللجنة، واثق لفتة، خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه فضائية السومرية، إن "تحصين الخضراء دليل فشل السياسيين وعدم قدرتهم على مواجهة الشعب وتحقيق تطلعاتهم".وأضاف، أنه "إذا تجاوزات القوات الأمنية على المتظاهرين ستتحمل المسؤولية كاملة"، داعياً الأجهزة الأمنية إلى أن تكون على "قدر المسؤولية في حماية المسؤولين"، مؤكداً أن التظاهرات المقبلة "سلمية بنسبة 100%".ومن المقرر أن تنطلق تظاهرات "كبرى" في 1 تشرين الأول المقبل، بالذكرى السنوية الثالثة لـ"ثورة تشرين".