عملية أمنية تطيح بمبتز وعصابة سطو مسلح في بغداد

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مفارزنا القت القبض على عصابة سطو مسلح قامت بتنفيد عملية سطو على مسكن مواطن في كركوك".وأضافت، انه "تم القاء القبض أيضًا على مبتز الكتروني ساوم فتاة بنشر صورها مقابل مبلغًا ماليًا"، مبينة انه "تم الاطاحة أيضا بأربعة اشخاص بحوزتهم اسلحة غير مرخصة في اماكن متفرقة من العاصمة بغداد".واتم البيان: "تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحقهم أصوليًا".