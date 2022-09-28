مسيرات مفخخة تستهدف مناطق في أربيل والسليمانية – عاجل

السومرية نيوز – أمن

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بأن طائرات مسيرات مفخخة استهدفت مناطق في أربيل والسليمانية.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "طائرة مسيرة مفخخة استهدفت احدى مناطق قضاء كويسنجق التابع لأربيل". وأضاف، ان "طائرة مسيرة مفخخة اخرى قصفت مواقع حزب كردي ايراني معارض ضمن منطقة زركويز جنوب السليمانية".

