الأمم المتحدة تعلق على قصف إيران لشمالي العراق

دعت بعثة الأمم المتحدة لدى العراق "يونامي"، اليوم الأربعاء، إلى وقف الهجمات الإيرانية على إقليم كردستان العراق، فوراً.



وقالت البعثة في تغريدة عبر تويتر، إن "حكومة إقليم كردستان ترفض فكرة أنه يمكن معاملتها على أنها الفناء الخلفي للمنطقة حيث ينتهك الجيران بشكل روتيني، ودون عقاب، سيادتها".



وأضافت، أن "الدبلوماسية الصاروخية عمل طائش له عواقب وخيمة"، مشددة على ضرورة "إيقاف هذه الهجمات على الفور".