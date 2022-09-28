بالصور.. انتشار عجلات للجيش قرب جسر الطابقين

أظهرت صوراً حصرية، وردت لـ السومرية نيوز، انتشار عجلات تابعة للجيش العراقي، قرب جسر الطابقين وسط بغداد.

ووفق مصدر أمني، قال لـ السومرية نيوز، إنه "من المحتمل إغلاق جسر الطابقين حال حصل اي طارئ".



أدناه الصور: