القوات الأمنية تنسحب من الخط الأول لجسر الجمهورية

أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بانسحاب القوات الامنية من الخط الاول لجسر الجمهورية وسط بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية انسحبت من الخط الأول لجسر الجمهورية؛ بعد تمكن المتظاهرين بواسطة "الشفل" من اسقاط الصبات وفتح الطريق".



وكان قد قام المتظاهرون، بإحضار الية "شفل" من اجل إزاحة الكتل الكونكريتية الموضوعة على جسر الجمهورية وسط بغداد.