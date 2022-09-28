الأمن يطلق قنابل مسيلة للدموع على جسر الجمهورية

أطلقت القوات الأمنية، اليوم الأربعاء، قنابل مسيلة للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين على جسر الجمهورية وسط بغداد.

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن "القوات الامنية باشرت بإطلاق القنابل المسيلة للدموع في محاولة لتفريق المتظاهرين ضمن جسر الجمهورية وسط العاصمة".



وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، لـ السومرية، بانسحاب القوات الامنية من الخط الاول لجسر الجمهورية؛ بعد تمكن المتظاهرين بواسطة "الشفل" من اسقاط الصبات وفتح الطريق.