بعد الرصاص الحي وقنابل الغاز.. الأمن يستعيد الخط الأول على جسر الجمهورية

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية تمكنت من السيطرة على الخط الأول لجسر الجمهورية".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، لـ السومرية، بانسحاب القوات الامنية من الخط الاول لجسر الجمهورية؛ بعد تمكن المتظاهرين بواسطة "الشفل" من اسقاط الصبات وفتح الطريق.بالمقابل، لجأت القوات الأمنية إلى استخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع؛ في محاولة منها لتفريق المتظاهرين.