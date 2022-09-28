بعد اعتقال "متهم هارب".. الاستخبارات تشكر داخلية الإقليم

قدم وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق أول أحمد أبو رغيف، الأربعاء، شكره الى وزير داخلية الاقليم ريبر احمد بعد اعتقال متهم هارب.

وجاء في بيان للاستخبارات "يتقدم وكيل وزارة الداخلية لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية باسم جميع العاملين في وكالة الاستخبارات بالشكر والتقدير الى وزير داخلية الاقليم ريبر احمد خالد والى الأبطال في المديرية العامة لمكافحة الإرهاب في أربيل على تعاونهم المتميز في عملية إلقاء القبض على المتهم الهارب (عبد العزيز عامر مظهر فياض)".

وأكد أبو رغيف أن "التعاون والتنسيق المستمر بين الأجهزة الأمنية العراقية حقق إنجازات تستحق التقدير والثناء وانه يعزز من جهود القوات الامنية في توفير الامن وتفويت الفرصة لكل من لا يريد الخير والسلام لهذا البلد".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الاربعاء، بألقاء القبض على الموقوف الهارب "عبد العزيز عامر مظهر فياض"، بعد فراره من سجن استخبارات الارهاب في سيطرة اقليم كردستان بالتعاون مع سلطات الإقليم.