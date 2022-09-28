بالصور.. شوارع بغداد بعد انسحاب المتظاهرين

تنشر السومرية نيوز، صوراً لشوارع بغداد بعد انسحاب المتظاهرين من جسر الجمهورية وساحة التحرير.

وعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة جدد خلالها منح الثقة لمحمد الحلبوسي رئيساً للبرلمان كما انتخب محسن المندلاوي بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان، قبل أن تنطلق تظاهرات قرب المنطقة الخضراء أسفرت عن عشرات الإصابات، فيما أفاد مصدر أمني بعد ساعات بانسحاب المتظاهرين.