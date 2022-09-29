لاذوا بالفرار.. مسلحون يغتالون مدنياً في بغداد

السومرية نيوز ـ أمني



أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بمقتل شخص من قبل مسلحين مجهولين فتحوا نيرانهم عليه في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران اسلحتهم باتجاه مدني ضمن حي العدل، ما اسفر عن مقتله في الحال بعد اصابته بطلق ناري بمنطقة الرأس".



وأضاف، ان "المسلحين لاذوا بالفرار رغم اطلاق النار عليهم من قبل مفرزة للجيش كانت قريبة من مكان الحادث".