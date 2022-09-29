ضبط كدس كبير للأسلحة والاعتدة في ميسان (صور)

وذكرت العمليات في بيان رود لـ السومرية نيوز، أن "قوة خاصة بإمرة وإشراف قائد عمليات ميسان ضبطت كدس كبير للأسلحة والعتاد في منطقة الطبر جنوب مدينة العمارة".واضافت، أن "قيادة عمليات ميسان تواصل عمليتها الاستباقية بفرض الامن والنظام ونزع السلاح غير المرخص في عموم المحافظة والأقضية والنواحي حيث ضبطت قوة خاصة كدس كبير للسلاح والاعتدة غير المرخصة جنوب مدينة العمارة".وبحسب البيان، دعت العمليات جميع المواطنين الى "مزيد من التعاون خدمة لأمن واستقرار محافظة ميسان".