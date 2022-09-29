ميسان.. مسلحون يشتبكون مع دورية أمنية ويتمكنون من تهريب سجين

السومرية نيوز – ميسان

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس، بأن مجموعة مسلحة هربت سجين بعد الاشتباك مع قوة امنية في محافظة ميسان.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "مجموعة مسلحة هاجمت دورية للشرطة تنقل سجين ضمن قضاء الكحلاء في ميسان". وأضاف ان "المجموعة المسلحة اشتبكت مع القوة الأمنية واصابت ثلاثة من عناصرها وتمكنت من تهريب السجين".

