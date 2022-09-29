لجنة برلمانية تعتزم استضافة وزارات وهيئات أمنية وعسكرية

أفاد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، نايف الشمري، الخميس، بعزم لجنته استضافة وزارات وهيئات أمنية وعسكرية.

وقال الشمري لـ السومرية نيوز، إن "ستكون هناك استضافة لكل الوزارات والهيئات والمؤسسات الأمنية والعسكرية خلال الاسابيع المقبلة".



وبين، أن "الاستضافة ستكون في لجنة الامن والدفاع النيابية".

