الأمن يعتقل "نصابين" يسرقون الهواتف عبر "الدلفري" في الانبار

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قسم مكافحة اجرام الانبار القت القبض على متهمين اثنين، هم (حامد احمد وهيب علي) و (هدير محمد سالم حسين) يمارسون عمليات النصب والاحتيال في قضاء الفلوجة من خلال الاتصال على محال لبيع الهواتف النقالة او غيرها وجلب البضاعة عن طريق خدمة التوصيل".وبينت، أن "هؤلاء المتهمين يتخذون بيوت قديمة وغير مسكونة من قبل اصحابها بغية تنفيذ عملية السرقة وعند وصول البضاعة المطلوبة عن طريق خدمة التوصيل يقوم هؤلاء المتهمين بسرقتها والفرار من الدار التي يستخدمونها للتمويه".وأضافت، أنه "تم القاء القبض عليهم وتوقيفهم وفق المادة ٤٥٦ ق.ع حسب قرار قاضي التحقيق المختص".