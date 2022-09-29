الحكيم يدعو دول الجوار إلى عدم انتهاك السيادة العراقية

وقال الحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "التزاماً بالدستور العراقي وحرصاً على أمن العراق وسيادته واستقراره الذي يصب في أمن المنطقة والعالم واستقرارهما، نحث ونؤكد على مضي سياسة البلاد داخلياً وخارجياً على هذا النهج وعدم السماح بأن يكون العراق ممراً أو مقراً للاعتداء على دول الجوار".وأضاف، "ندعو دول الجوار إلى عدم انتهاك السيادة العراقية ، والتنسيق مع الحكومة الإتحادية في مواجهة أي خطر محتمل على بلدانهم".