عمره 61 عاماً.. القبض على "مبتز" ساوم فتاة بنشر صورها ببغداد

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "بأشراف ومتابعة مدير نجدة العاصمة بغداد، اللواء صباح عبد الحسن الربيعي، تمكنت دوريات نجدة بغداد الجديدة من القاء القبض على متهم قام بأبتزاز فتاة الكترونيا وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم تدفع له مبلغ من المال".وبينت، أنه "تمت العملية بعد أن استنجدت طالبة النجدة بالدورية وادعت تعرضها للابتزاز الالكتروني من قبل شخص، وبعد جهد كبير ومميز تم نصب كمين محكم وبدلالة طالبة النجدة تم القبض على المتهم ضمن (تقاطع السينما البيضاء)، وتسليمه الى مركز الشرطة اصولياً".