وضع حواجز كونكريتية قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، الخميس، بوضع حواجز كونكريتية قرب المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم المباشرة بوضع حواجز كونكريتية عند مدخل الحارثية ونفق الزيتون تمهيداً لاغلاقهما خلال الساعات المقبلة".

ومن المقرر أن تشهد بغداد يوم السبت المقبل، تظاهرات في مناطق عدة من العاصمة.