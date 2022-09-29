تفاصيل جديدة تخص "هروب سجين" في ميسان

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المهاجمين يستقلون ثلاث عجلات والسجين الهارب متهم وفق المادة ٤٤٤ من قانون العقوبات".وأضاف المصدر أن "الهجوم تم اثناء نقل المتهم من قضاء الكحلاء الى شعبة اجرام البلدة لغرض التحقيق في مكان الحادثة المتهم بها"، مشيراً الى أن "الهجوم اسفر عن اصابة ٥ منتسبين احدهم فارق الحياة".وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الخميس، بأن مجموعة مسلحة هربت سجينا بعد الاشتباك مع قوة امنية في محافظة ميسان.