تحصينات أمنية شديدة على جسر الجمهورية (فيديو وصور)

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية وضعت حواجز حديدية شائكة على جانبي الجسر لمنع دخول الشفلات في حال انطلاق تظاهرات".وفي وقت سابق، انتشرت القوات الأمنية بشكل مكثف في العاصمة بغداد، لاسيما محيط المنطقة الخضراء.