انطلاق صفارات الإنذار في مطار بغداد.. مصدر يكشف السبب

السومرية نيوز – بغداد



دوت صفارات الإنذار، اليوم الجمعة، داخل مركز بغداد للدعم الدبلوماسي (مطار بغداد الدولي).







وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "صفارات الإنذار المبكر انطلقت في مركز بغداد للدعم الدبلوماسي (مطار بغداد الدولي) لغرض الفحص التجريبي".



وأوضح، أن "الفحص سوف يستغرق 15-30 دقيقة".