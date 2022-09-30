قبيل تظاهرات الغد.. ممارسة وانتشار أمني مكثف قرب الخضراء (صور)

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "القوات الأمنية انتشرت بشكل كثيف في العاصمة بغداد، لاسيما ضمن بوابة التخطيط التاسعة في المنطقة الخضراء".وتشهد شوارع العاصمة لاسيما محيط المنطقة الخضراء، انتشارا مكثفا للقوات الأمنية توسع بعد عقد جلسة البرلمان، أمس الأول الأربعاء، وبعد قصف صاروخي استهدف المنطقة شديدة التحصين.وأظهرت صوراً، جزء من الانتشار الأمني ضمن مقتربات المنطقة الخضراء والبوابة التاسعة للتخطيط.