الجيش يحبط محاولة لإطلاق صواريخ شرقي بغداد

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوة من الجيش العراقي أحبطت عملية لمجموعة مسلحة مجهولة كانت تنوي تثبيت قواعد ومنصات إطلاق صواريخ في منطقة (الحبيبية-قطاع صفر) شرقي العاصمة بغداد".وأشار إلى أن "المجموعة المسلحة تمكنت من الهروب".