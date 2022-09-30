القطعات العسكرية تدخل حالة الانذار القصوى - عاجل

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بدخول القطعات الأمنية حالة الانذار القصوى.



وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "جميع القطعات العسكرية دخلت حالة الانذار القصوى (ج)".



وتشهد العاصمة بغداد، إجراءات أمنية مشددة؛ تزامناً مع تظاهرات الغد المرتقبة بذكرى "احتجاجات تشرين".

