قوات حفظ القانون تباشر الانتشار ضمن ساحة التحرير

وقال مصدر أمني، لـ السومرية نيوز، إن "قوات حفظ القانون باشرت بالانتشار ضمن ساحة التحرير وسط بغداد".وتشهد العاصمة بغداد، إجراءات أمنية مشددة؛ تزامناً مع تظاهرات الغد المرتقبة بذكرى "احتجاجات تشرين".