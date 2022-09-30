استهداف مكتب برلماني في كربلاء

أفاد مصدر أمني، في وقت متأخر من يوم الجمعة، باستهداف مكتب النائب ياسر المالكي في كربلاء.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مجهولين استهدفوا مكتب النائب ياسر المالكي، برمانة، في قضاء طويريج في محافظة كربلاء".



وأشار المصدر إلى أن "الحادث لم يسفر عن وقوع أضرار بشرية".

