متظاهرون يزيلون البوابة الحديدية على جسر الجمهورية

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "متظاهري التحرير تمكنوا من إزالة البوابة الحديدية التي نصبت يوم أمس الجمعة على جسر الجمهورية".وأضاف، أن "البوابة تم رميها اسفل الجسر، في نية للمتظاهرين بالتقدم نحو الحاجز الاول".وبالتزامن مع عودة التظاهرات، أكدت خلية الاعلام الأمني بيان أن "هناك أوامر حازمة تشدد على منع حمل السلاح أو تشكيل مجاميع مسلحة خارج إطار الدولة".ووجه مكتب رئيس حكومة تصريف الاعمال، مصطفى الكاظمي، أجهزة الأمن المختلفة بمنع استخدام الرصاص الحي والعتاد المطاطي وقنابل الدخان، وتفتيش ساحات التظاهر للتأكد من عدم حمل الأسلحة النارية، وتأمين الحماية لساحات التظاهر.