تزامناً مع التظاهرات.. حصيلة رسمية بعدد إصابات القوات الأمنية والمدنيين

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "رغم الدعوات المتكررة من قبل الأجهزة الأمنية لعدم السماح للمندسين الدخول إلى وسط المتظاهرين، الا اننا ومع شديد الأسف نلاحظ ان هناك عناصر خارجة عن القانون تواجدت خلال هذه التظاهرات واستخدمت ادوات ومواد غير قانونية اثناء التظاهرات".وأضافت، أن "القوات الخارجة عن القانون تسببت بإصابة 19 ضابطاً ومنتسباً من القوة المكلفة بتأمين الحماية للمتظاهرين".وبينت الخلية، أن "تسعة مدنيين اصابوا وذلك منذ انطلاق التظاهرات في بغداد صباح اليوم ولغاية إعداد هذا البيان".واشار البيان الى أن "الاصابات جاءت في صفوف الأجهزة الأمنية نتيجة استخدم الحجارة والكرات الزجاجية وقنابل المولوتوف".